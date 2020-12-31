Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя на необычной локации

На фото Омович позировала в белом тоненьком костюме, который идеально подчеркнул формы красотки. Алену совсем не смущало, что выпирал бюст, благодаря чему кадр получился очень пикантным. Девушка стояла на улице среди снега. Волосы красотки немного уже успело присыпать белоснежным зимним "счастьем", но образ от этого только выиграл. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Даже не спрашивайте меня где я нашла снег.

Всех с Наступающим", - написала звезда.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Где ее органы в этом маленьком животе?", "Зачем увеличенные ягодицы в ФШ и так все при себе", "Ты настоящий рай", "Неважно, выглядит потрясающе. Happy New Year", "Омг красивая и бомба фигура", "С новым годом тебя тоже, прекрасная Ален", "Малышка, с наступающим".

Мы писали, что модель Алена Омович в раскованной позе присела на пол и приспустила платье.

Модель присела на пол в черном платье, сверкнув оголенной спиной.

Алена сняла бретельки черного наряда и сверкнула бюстом без белья. Она в одном из кадров засветила самое сокровенное, что принято скрывать.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачном наряде взбудоражила самые неприличные фантазии

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян показала искусство соблазна, исполнив танец в платье с вырезом

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян без лифчика и комплексов похвасталась своим богатством



