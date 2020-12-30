Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном виде

На фото красотка позирует в красных трусиках и балаклаве. Звезда сидела в резервуаре, в котором можно увидеть множество стодолларовых купюр. Алена взяла часть денег, прижав их к бюсту, чтобы закрыть самое пикантное. Кадр вышел пикантным и провокационным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Решила порадовать вас новогодним снимком", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем чулок на голову напялила ? Чудо в перьях", "Кто найдет половинку банкноты? Что с ней случилось?", "Поделись", "Это лучшее фото в инстаграмме у Алёны", "Новогоднее ограбление удалось", "Кайф, мамочка", "Без той штуки, что на голове, было бы еще соблазнительной", "Мы твои кости и силикон давно уже видели, сделай себе третью грудь, хоть удивишь)", "Ого, кого ограбила. Одолжи несколько рублей".

Мы писали, что известная модель Алена Омович показала стильный образ в бикини.

В черном бикини девушка также недавно продемонстрировала достоинства своей фигуры во всей красе и не стала скрывать бюст. Лиф из тонкой полоски ткани скрыл грудь Алены лишь частично, что и стало причиной новых обсуждений.

Напомним, украинская Кардашьян еле втиснула шестой размер в крохотную маечку

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