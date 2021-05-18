Популярный бразильский фанк-певец MC Кевин женившаяся всего несколько недель назад, скончался в воскресенье, упав с пятого этажа отеля в Рио-де-Жанейро

23-летняя музыкант, урожденный Кевин Насименто Буэно, был на балконе в чужом гостиничном номере, когда случилось несчастье, Daily News.

Согласно официальному сообщении, MC Кевин остановился в номере на 11-м, но упал из комнаты друга на 5-м этаже. Он был найден у бассейна. Певец умер в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии.

Полиция опросила друзей, жену и членов съемочной группы Буэно, но ничего подозрительного не выяснилось. Следователи подозревают, что певец, возможно, пытался прыгнуть в бассейн, но упал на бетон рядом с ним.

По другой версии, друзья Кевина в шутку заперли его в комнате с несколькими девушками, а он попытался перелезть на соседний балкон, чтобы жена застала его в такой компании.

Буэно, который отправился в Рио на выступление в субботу вечером, перед смертью опубликовал серию фотографий и видео из отеля. Некоторые из них показали его с 33-летней Деоланой Безеррой, адвокатом, на которой он женился в Мексике в прошлом месяце.

Безерра опубликовала фотографию их свадьбы на своей странице в Instagram в понедельник с душераздирающим посланием своему покойному мужу.

«Ты ушел и забрал с собой часть меня. Ты всегда был таким невероятным... Это несправедливо, что ты так ушел», - написала она.

Певец начал свою карьеру в 2013 году и часто пел о жизни в бразильских трущобах. У него более 1,8 миллиона слушателей в месяц на Spotify и более 10 миллионов подписчиков в Instagram. Его последний альбом «Fênix» вышел в начале этого года.

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