13 апреля из жизни ушел звезда ВИА «Песняры» Леонид Борткевич, экс-жена в кончине артиста обвиняет его близкую подругу

В последнее время Леонида Борткевича навещала лишь подруга Антонина Саврасова-Абрамова. Женщина, которая поддерживала его в последние дни внезапно стала объектом травли. Подробностями она поделилась в интервью «КП».

Антонина рассказывает, что артист много пил.

«Пил не от хорошей, как говорится, жизни. И уж точно не по моей вине, как сейчас пытаются представить некоторые… А вышло так, что после Лениной смерти, которая стала ударом и для меня, получаю смс угрожающего содержания. Пишут, что сдадут меня в правоохранительные органы, мол, «его смерть на твоей совести», «уйдешь следом», «ты его убила…», — рассказывает женщина.

Последний раз она видела его за несколько дней до смерти.

«Заехала к нему 7 апреля. Леня встретил меня возле подъезда. Исхудавший до состояния скелета, с трудом передвигавшийся. Хотя еще несколько месяцев назад это был бодрый и полный сил мужчина» — вспомнила Антонина.

Среди тех, кто теперь пишет ей гневные сообщения и экс-жена Борткевича.

«Разве по моей вине пил? Не по вашей ли, бывшая супруга и так называемые друзья?! Он мне звонил, чужому в общем-то человеку, — 7-8 раз в сутки! Почему мне? Более близких людей не нашлось?!» — возмущается подруга.

Знаменитый белорусский музыкант, в прошлом солист группы "Песняры", Леонид Борткевич ушел из жизни 13 апреля после продолжительной борьбы с сахарным диабетом. Ему был 71 год. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у артиста должен был быть день рождения.

Напомним, умерла легендарная советская актриса и режиссер.

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