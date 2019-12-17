Команда українського футболіста Романа Зозулі не вийшла на другий тайм поєдинку в Мадриді через потік образ на адресу футболіста

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Мадриді був зірваний через мерзенного поведінки фанатів щодо українського форварда Романа Зозулі.

Такий інцидент прокоментував несамовитий депутат нелегітимною Державної Думи Володимир Жириновський.



"Футболіст Зазуля плакав у роздягальні, після того, як його за нацизм іспанські вболівальники освистали. Нехай так само плачуть всі 6 президентів України!" - заявив скандальний депутат.

За його словами, всі екс-президенти України опиняться у судді.



"Він думав Україні пробачать вбивства росіян? Ніколи! Всі колишні глави України опиняться на лаві підсудних", - вибухнув маячнею Жириновський.

Нагадаємо, в кінці першого тайму "ліві" ультрас "Райо" почали скандувати "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбітр зупинив матч на кілька хвилин, але команди все ж таки дограли перший тайм завершився з рахунком 0:0.

Раніше політик звинуватив захисницю навколишнього середовища Грету Тунберг в тому, що її заяви використовуються для того, щоб вдарити по всьому людству.

"Це дуже правильні думки, вони гарно звучать, зачіпають почуття людей, але мета масштабних кампаній не в тому, щоб зупинити негативні явище, а в тому, щоб вдарити по всьому людству, знизити народжуваність, скоротити населення землі", – вважає одіозний Жириновський.

Нагадаємо, раніше Зозуля заговорив на іспанською та прокоментував свій перехід.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що український футболіст став героєм в Іспанії.