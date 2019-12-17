Команда украинского футболиста Романа Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде из-за потока оскорблений в адрес футболиста
Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за гнусного поведения фанатов в отношении украинского форварда гостей Романа Зозули.
Такой инцидент прокомментировал невменяемый депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский.
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"Футболист Зазуля плакал в раздевалке, после того, как его за нацизм освистали испанские болельщики. Пусть так же плачуть все 6 президентов Украины!", - заявил скандальный депутат.
По его словам, все экс-президенты Украины окажутся в судде.
"Он думал Украине простят убийства русских? Никогда! Все бывшие главы Украины окажутся на скамье подсудимых", - взорвался бредом Жириновский.
Напомним, в конце первого тайма "левые" ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм, завершившийся со счетом 0:0.
Ранее политик обвинил защитницу окружающей среды Грету Тунберг в том, что ее заявления используются для того, чтобы ударить по всему человечеству.
"Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний не в том, чтобы остановить негативные явление, а в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", – считает одиозный Жириновский.
Напомним, ранее Зозуля заговорил на испанском и прокомментировал свой переход.
Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.
Также Politeka писала о том, что украинский футболист стал героем в Испании.