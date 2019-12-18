Колишній нападник київського Динамо, який зараз захищає кольори брестського Динамо Артем Мілевський повернувся у свою стихію - до алкогольних коктейлів і дівчат.

На цей раз після закінчення сезону в Білорусі футболіст поїхав на відпочинок в казкове Балі, де він буде відпочивати, святкуючи чемпіонство в компанії зі спекотною красунею по імені Валерія.

З цієї шатенкою відомий український футболіст зустрічається близько року. Вона була одружена з олімпійським чемпіоном з веслування Олександром Богдановичем, але в 2015 році їх союз розпався. Від цього шлюбу у Валерії є син Іван, а за даними білоруських ЗМІ, Валерія навіть старше Артема Мілевського.

Відносини Мілевського з новою дівчиною тривають вже більше року і незабаром зірковий наречений на просторах СНД може піти під вінець.

Раніше сам Мілевський в інтерв'ю розповідав про свої любовні пригоди. 34-річний футболіст зізнався, скільки максимально платив жінкам за ніч. За його словами він викладав за такі послуги до тисячі доларів.

Також футболіст розповів, що у нього були інтимні стосунки з відомою російською телезіркою, генеральним продюсером каналу Матч ТВ Тіною Канделакі. «По молодості було багато з ким. Конкретно: так чи ні з Тіною Канделакі? Так. Але це було давно.

Вона була на передачі «Найрозумніший», знімали тоді в Києві. Я після ЧС-2006 був, 21 рік. Як мені потім розповіли, вона з подружками сиділа в якомусь ресторані, а ми з пацанами теж щось відзначали. Мені бабки тоді дали. Тіна - а вона завжди з харизмою, з гумором, з впевненим думкою - каже: «Хто тут у вас наймодніший зараз? Дайте мені його номер, я його поставлю на місце ». А я не дивився «Найрозумніший», не знав Тіну. Вірніше, я знав, хто така Тіна Канделакі, але не знав, як вона виглядає », - згадував футболіст.

Нагадаємо, що Мілевський жорстко відповів на випади вболівальників Шахтаря: без лайки не обійшлося.

Як повідомляла Politeka, Мілевський згадав про свій розбитий суперкар: «Дика історія».

Також Politeka писала, що Мілевський несподівано заговорив про вибори в Україні: «Мені подобається».