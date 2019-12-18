Бывший нападающий киевского Динамо, ныне защищающий цвета бресткого Динамо Артем Милевский вернулся в свою стихию – к алкогольным коктейлям и девочкам.

На этот раз по окончании сезона в Беларуси футболист укатил на отдых в сказочное Бали, где он будет отдыхать, празднуя чемпионство в компании со знойной красоткой по имени Валерия.

С этой шатенкой известный украинский футболист встречается около года. Она была замужем за олимпийским чемпионом по гребле Александром Богдановичем, но в 2015 году их союз распался. От этого брака у Валерии есть сын Иван, а по данным белорусских СМИ, Валерия даже старше Артема Милевского.

Отношения Милевского с новой девушкой длятся уже больше года и вскоре самый завидный жених на просторах СНГ может пойти под венец.

Ранее сам Милевский в интервью рассказывал о своих любовных похождениях. 34-летний футболист признавался, сколько максимально платил женщинам за ночь.

По его словам он выкладывал за такие услуги до тысячи долларов. Также футболист рассказал, что у него были интимные отношения с известной российской телезвездой, генеральным продюсером канала Матч ТВ Тиной Канделаки.

«По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет с Тиной Канделаки? Да. Но это было давно.

Она была на передаче «Самый умный», снимали тогда в Киеве. Я после ЧМ-2006 был, 21 год. Как мне потом рассказали, она с подружками сидела в каком-то ресторане, а мы с пацанами тоже что-то отмечали. Мне бабки тогда дали. Тина — а она всегда с харизмой, с юмором, с уверенным мнением — говорит: «Кто тут у вас самый модный сейчас? Дайте мне его номер, я его поставлю на место». А я не смотрел «Самый умный», не знал Тину. Вернее, я знал, кто такая Тина Канделаки, но не знал, как она выглядит», - вспоминал футболист.

Напомним, что Милевский жестко ответил на выпады болельщиков Шахтера: без ругани не обошлось.

Как сообщала Politeka, Милевский вспомнил о своем разбитом суперкаре: «Дикая история».

Также Politeka писала, что Милевский неожиданно заговорил о выборах в Украине: «Мне нравится».