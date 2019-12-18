Надзвичайною красою можуть похвалитися не тільки дружини футболістів, але і самі футболістки.

Одна з них грає в футбол в Україні. Красуня Вікторія Кіслова представляє клуб «Євроформат» і виступає на позиції воротаря.

Однак у вільний від футболу час футболістка не проти заявити про себе у соцмережах. Причому в самій відвертій формі. Вірніше, навіть без неї. Нещодавно дівчина зробила справжній фурор в Instagram, опублікувавши відверті фото.

Вікторія без сорому позувала топлес біля дзеркала - її шанувальники були в захваті.

Нагадаємо, що раніше чоловіча збірна України завершила кваліфікацію у фінальну стадію чемпіонату Європи 2020 року. Збірна України вийшла на турнір напряму, посівши перше місце в групі.

В ході жеребкування 24 учасники фінальної частини Євро-2020 були розподілені на шість груп по чотири команди. На даний час відомі 20 збірних, які зіграють на чемпіонаті Європи, ще чотири команди стануть відомі навесні 2020 року, коли будуть зіграні стикові матчі по лінії Ліги націй.

За підсумками жеребкування, яке відбулося в Румунії, стало відомо, що на Євро Україна зіграє з Голандією і Австрією.

Перший свій матч на чемпіонаті Європи українська збірна проведе в Амстердамі 14 червня проти збірної Нідерландів.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким образом команда попадет на Евро-2020.

Как сообщала Politeka, в УЕФА ранее озвучили рекордный размер призового фонда Евро-2020.

Также Politeka писала, что УЕФА определил страну, которая примет Чемпионат Европы по футболу в 2024 году.



