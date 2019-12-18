Необычайной красотой могут похвастаться не только жены футболистов, но и сами футболистки.

Одна из них играет в футбол в Украине. Красотка Виктория Кислова представляет клуб «Евроформат» и выступает на позиции вратаря.

Однако в свободное от футбола время футболистка не прочь представить себя в соцсетях. Причем в самой откровенной форме. Вернее, даже без нее. Недавно девушка произвела произвела настоящий фурор в Instagram, опубликовав откровенные фото.

Виктория без стеснения позировала топлес у зеркала – ее поклонники были в восторге.

Напомним, что ранее мужская сборная Украины завершила квалификацию в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Сборная Украины вышла на турнир напрямую, заняв первое место в группе.

В ходе жеребьевки 24 участника финальной части Евро-2020 были распределены на шесть групп по четыре команды. Данный момент известны 20 сборных, которые сыграют на чемпионате Европы, еще четыре команды станут известны весной 2020 года, когда будут сыграны стыковые матчи по линии Лиги наций.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в Румынии, стало известно, что на Евро Украина сыграет с Голландией и Австрией.

Первый свой матч на чемпионате Европы украинская сборная проведет в Амстердаме 14 июня против сборной Нидерландов.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким образом команда попадет на Евро-2020.

Как сообщала Politeka, в УЕФА ранее озвучили рекордный размер призового фонда Евро-2020.

Также Politeka писала, что УЕФА определил страну, которая примет Чемпионат Европы по футболу в 2024 году.