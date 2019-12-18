Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов може завершити кар'єру після бою проти американця Тоні Фергюсона



За словами Нурмагомедова, цей бій може стати останнім у кар'єрі.



"Це ми вже надто далеко заглядаємо. Чесно кажучи, не люблю настільки далекосяжні плани будувати. Завжди реально дивлюся на речі.



До бою з Тоні Фергюсоном теж потрібно дожити. До нього практично півроку, п'ять місяців. Так що подивимося. Думаю, може, після нього нічого і не буде вже", - заявив Нурмагомедов.

До речі, Дейна Уайт, голова UFC, розповів, що реванш Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора може статися зовсім скоро.

Це відбудеться в тому випадку, якщо обидва бійця переможуть в майбутніх поєдинках.

Ірландець буде битися в напівсередній вазі з Дональдом Серроне на січневому івенті промоушна, а Хабіб Нурмагомедов – захищати титул в поєдинку з Тоні Фергюсоном в квітні.

«Якщо Конор поб'є Ковбоя, а Хабіб – Тоні, то ми побачимо матч-реванш досить скоро», – розповів Уайт в інтерв'ю BT Sport.

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