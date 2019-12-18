Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя против американца Тони Фергюсона



По словам Нурмагомедова, этот бой может стать последним в карьере.



"Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи.



До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", - заявил Нурмагомедов.

К слову, Дэйна Уайт, глава UFC, рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора может случиться совсем скоро.

Это произойдет в том случае, если оба бойца победят в предстоящих поединках.

Ирландец будет драться в полусреднем весе с Дональдом Серроне на январском ивенте промоушна, а Хабиб Нурмагомедов – защищать титул в поединке с Тони Фергюсоном в апреле.

«Если Конор побьет Ковбоя, а Хабиб – Тони, то мы увидим матч-реванш довольно скоро», – рассказал Уайт в интервью BT Sport.

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