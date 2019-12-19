Екс-чемпіон світу в чотирьох дивізіонах американець Майки Гарсія і його земляк Джессі Варгас офіційно узгодили дату бою - поєдинок відбудеться 29 лютого в Техасі

Для Гарсії бій стане першим після березневого поразки від Ерола Спенса одноголосним рішенням суддів. Майкі програв вперше в професійній кар'єрі і не скористався шансом виграти титул IBF в напівсередній вазі.

Свого часу Майкі Гарсія був претендентом на поєдинок проти українця Василя Ломаченка. "Основні варіанти - Річард Ком і Майки Гарсія. Гарсія може отримати бій, якщо спуститься назад в легку вагу", - говорив якось промоутер Васі Боб Арум.

https://www.youtube.com/watch?v=MctfRhjTO00&feature=emb_title

Раніше чемпіон світу за версією WBA і IBF в легкій вазі Майкі Гарсія розповів про те, чому він до сих пір не провів поєдинок проти Василя Ломаченка.

Американський боксер у всьому цьому звинуватив саме українця. Гарсії не подобається той факт, що Ломаченко дуже довго говорить про їхню зустріч, але в підсумку кожен раз вирішує битися з іншими суперниками.

"Ви дійсно думаєте, що я міг би провести бій з Ломаченко? Він постійно називав моє ім'я після бою з Ніколасом Уолтерсом (в листопаді 2016 року, прим). Ломаченко говорив, що готовий битися зі мною, але він продовжує битися з іншими хлопцями.

У нього тільки що був бій з Педрас. Я маю на увазі, що він не вибрав мене для свого останнього бою в кінці року. Знаючи історію між Top Rank і мною, я не буду просто сидіти осторонь, чекаючи, що це станеться. Я збираюся рухатися далі у своїй кар'єрі.

Зараз немає нікого, хто міг би мене мотивувати більше ніж Спенс, ось тому я і вибрав його. Я хочу довести всім, що я кращий в цьому поколінні ", - цитує слова Гарсії BoxingScene.

В результаті Гарсія залишився в напівсередній вазі, а Ломаченко вже встиг перемогти Люка Кемпбелла і зараз готується до зустрічі з Теофімо Лопесом, який недавно переміг Ком в поєдинку за титул IBF.

19 грудня Майки Гарсія (39-1-0, 30 KO), і екс-чемпіон у двох вагових категоріях Джессі Варгас (29-2-2, 11 KO) вперше зустрілися віч-на-віч.

Зустріч пройде в рамках напівсередньої ваги (до 66,7 кг), бій покаже стрімінговая платформа DAZN. Місце проведення - арена Ford Center at the Star у Фріско (штат Техас), повідомляє Matchroom Boxing.

Нагадаємо, раніше спливла дивна деталь контракту Ломаченка на бій з Кемпбеллом: «не зможе розраховувати».

Також Politeka писала, що розсекречені плани Ломаченка після перемоги над Кемпбеллом: «Має відбутися бій».