Экс-чемпион мира в четырех дивизионах американец Майки Гарсия и его земляк Джесси Варгас официально согласовали дату боя – поединок состоится 29 февраля в Техасе

Для Гарсии бой станет первым после мартовского поражения от Эррола Спенса единогласным решением судей. Майки проиграл впервые в профессиональной карьере и не воспользовался шансом выиграть титул IBF в полусреднем весе.

В свое время Майки Гарсия был претендентом на поединок против украинца Василия Ломаченко. "Основные варианты – Ричард Комми и Майки Гарсия. Гарсия может получить бой, если спустится обратно в легкий вес", – говорил как-то промоутер Васи Боб Арум.

Чемпион мира по версии WBA и IBF в легком весе Майки Гарсия рассказал о том, почему он до сих пор не провел поединок против Василия Ломаченко.

Американский боксер во всем этом обвинил именно украинца. Гарсии не нравится тот факт, что Ломаченко очень долго говорит об их встрече, но в итоге каждый раз решает сразиться с другими соперниками.

"Вы действительно думаете, что я мог бы провести бой с Ломаченко? Он постоянно называл мое имя после боя с Николасом Уолтерсом (в ноябре 2016 года, прим). Ломаченко говорил, что готов драться со мной, но он продолжает драться с другими ребятами. У него только что был бой с Педрасой. Я имею в виду, что он не выбрал меня для своего последнего боя в конце года. Зная историю между Top Rank и мной, я не буду просто сидеть в стороне, ожидая, что это произойдет. Я собираюсь двигаться дальше в своей карьере. Сейчас нет никого, кто мог бы меня мотивировать больше чем Спэнс, вот поэтому я и выбрал его. Я хочу доказать всем, что я лучший в этом поколении", - цитирует слова Гарсии BoxingScene.

В итоге Гарсия остался в полусреднем весе, а Ломаченко уже успел победить Люка Кэмпбелла и сейчас готовится к встрече с Теофимо Лопесом, который недавно победил Комми в поединке за титул IBF.

19 декабря Майки Гарсия (39-1-0, 30 KO), и экс-чемпион в двух весовых категориях Джесси Варгас (29-2-2, 11 KO) впервые встретились лицом к лицу.

Встреча пройдет в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг), бой покажет стриминговая платформа DAZN. Место проведения – арена Ford Center at the Star во Фриско (штат Техас), сообщает Matchroom Boxing.

Напомним, ранее всплыла странная деталь контракта Ломаченко на бой с Кэмпбеллом: «не сможет рассчитывать».

Как сообщала Politeka, Ломаченко назвал лучших боксеров современности: «Усик — второй».

Также Politeka писала, что рассекречены планы Ломаченко после победы над Кэмпбеллом: «Должен состояться бой».