Легенда світового боксу Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття
Про це інформує Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс.
Претенденти на звання «Боксер десятиліття» за версією BWAA:
Володимир Кличко
Флойд Мейвезер
Андре Уорд
Менні Пак'яо
Сауль Альварес
Переможець цієї номінації буде названий 17 січня.
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До речі, Володимир Кличко вирішив знову повернутися на ринг.
Він навіть запропонував своїм прихильникам вибрати для нього суперника.
Боксер у суперважкій вазі вирішив навіть до цього питання підключити своїх шанувальників і на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розмістив пост з проханням допомогти йому вибрати для бою нового суперника.
У цілому, Володимир створив три опитування для всіх бажаючих, в яких фігурували такі імена: Ф'юрі, реванш з Джошуа або бій з Уайлдером.
Найбільше лайків від передплатників зібрав пост, в якому фігурує ім'я британського боксера Тайсона Ф'юрі, який переміг українця в 2015 році.
Наскільки таке бажання повернутися на ринг Володимира Кличка є серйозним, поки невідомо. Ймовірно, що він хоче побити відомий у всьому світі рекорд боксера Джорджа Формана. Він відзначився тим, що став чемпіоном світу в надважкій вазі у віці 45 років.
"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – визнавався як Кличко.
Нагадаємо, Кличко з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною».
Як повідомляла Politeka, колишня наречена Кличка засвітилася на яхті без одягу: гарячі фото облетіли мережу.
Також Politeka писала про те, що повну екс-наречену Кличка застукали з братом коханця: фото злили в мережу.