Легенда світового боксу Володимир Кличко претендує на звання кращого боксера десятиліття

Про це інформує Асоціація американських журналістів, які пишуть про бокс.

Претенденти на звання «Боксер десятиліття» за версією BWAA:

Володимир Кличко

Флойд Мейвезер

Андре Уорд

Менні Пак'яо

Сауль Альварес

Переможець цієї номінації буде названий 17 січня.

До речі, Володимир Кличко вирішив знову повернутися на ринг.

Він навіть запропонував своїм прихильникам вибрати для нього суперника.

Боксер у суперважкій вазі вирішив навіть до цього питання підключити своїх шанувальників і на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter розмістив пост з проханням допомогти йому вибрати для бою нового суперника.

У цілому, Володимир створив три опитування для всіх бажаючих, в яких фігурували такі імена: Ф'юрі, реванш з Джошуа або бій з Уайлдером.

Найбільше лайків від передплатників зібрав пост, в якому фігурує ім'я британського боксера Тайсона Ф'юрі, який переміг українця в 2015 році.

Наскільки таке бажання повернутися на ринг Володимира Кличка є серйозним, поки невідомо. Ймовірно, що він хоче побити відомий у всьому світі рекорд боксера Джорджа Формана. Він відзначився тим, що став чемпіоном світу в надважкій вазі у віці 45 років.

"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – визнавався як Кличко.

Нагадаємо, Кличко з донькою засікли в зоопарку під Києвом, кадри злили в мережу: «На вертольоті з охороною».

Як повідомляла Politeka, колишня наречена Кличка засвітилася на яхті без одягу: гарячі фото облетіли мережу.

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