Легенда мирового бокса Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия

Об этим информирует Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе.

Претенденты на звание «Боксер десятилетия» по версии BWAA:

Владимир Кличко

Флойд Мейвезер

Андре Уорд

Мэнни Пакьяо

Сауль Альварес

Победитель этой номинации будет назван 17 января.

К слову, Владимир Кличко решил снова вернуться на ринг.

Он даже предложил своим поклонникам выбрать для него соперника.

Боксер в супертяжелом весе решил даже к этому вопросу подключить своих поклонников и на своей странице в социальной сети Twitter разместил пост с просьбой помочь ему выбрать для боя нового соперника.

В общей сложности, Владимир создал три опроса для всех желающих, в которых фигурировали следующие имена: Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Больше всего лайков от подписчиков собрал пост, в котором фигурирует имя британского боксера Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году.

Насколько такое желание вернуться на ринг Владимира Кличко является серьезным, пока неизвестно. Вероятно, что он хочет побить известный во всем мире рекорд боксёра Джорджа Формана. Он отличился тем, что стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – признавался как-то Кличко.

Напомним, Кличко с дочкой засекли в зоопарке под Киевом, кадры слили в сеть: «На вертолете с охраной».

Как сообщала Politeka, бывшая невеста Кличко засветилась на яхте без одежды: горячие фото облетели сеть.

Также Politeka писала о том, что располневшую экс-невесту Кличко застукали с братом любовника: фото слили в сеть.