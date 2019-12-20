Легендарний воротар київського Динамо і збірної України Олександр Шовковський опублікував в мережі фото з відпустки



Після закінчення футбольного сезону в Україні гравці і тренери отримали можливість вирушити у відпустку і відновити сили.



Більшість футболістів взимку воліють відпочивати в теплих краях, а колишній воротар Динамо і збірної України Олександр Шовковський вирішив поїхати в гори. Помічник Андрія Шевченка разом з дружиною відвідав швейцарські гори.





У своєму Інстаграм Олександр поділився яскравими фотографіями. Сніг, смачна вечеря, неймовірні пейзажі - в фотоогляд воротаря. Видно, що у Олександра під час відпустки в пошані пиво, сигара і улюблена жінка.

Раніше Олександр Шовковський зізнався, що йому надходили пропозиції про політичну кар'єру.

Також колишній футболіст розповів про те, як познайомився з «Кварталом-95», Володимиром Зеленським та дружбу з Олександром Пікаловим.



«Як громадянина України мене не може обходити тема політики. Я переживаю за все події, які відбуваються в нашій країні. До моїх думок багато прислухаються, тому я не вважаю за потрібне їх озвучувати, - зазначив Шовковський в інтерв'ю Вацко-live.



Мене хотіли привернути деякі політичні сили, але я всім відмовив. Було кілька пропозицій, сказавши, що на сьогоднішній момент мені це не цікаво. Я давав зрозуміти, що на сьогодні - це не моє. Але ніколи не говори ніколи.

Я не був частим гостем, але відвідував концерти «Кварталу-95». Три рази був в Києві, а раз їздив разом зі студією в Туреччину. Я був знайомий з Володимиром Зеленським, як і майже з усіма учасниками проекту, але найтепліші стосунки у мене з Олександром Пікаловим.

З Зеленським на той час у нас було: «Привіт-привіт. Як справи? Добре". У нас дуже люблять говорити, що знайомі з президентом України, так як колись з ним перетиналися. Я хочу підкреслити: ми знайомі, але ми не спілкувалися, в одній компанії не перебували і дружніх відносин не було ».

На думку Шовковського, нинішньому президентові України не вистачає політичного досвіду.



«Я поважаю вибір народу України. Негативна якість Зеленського - відсутність досвіду. Бажання є, але досвіду майже немає. І тут на перше місце виходить команда. Поки що я бачу, що його рейтинг починає падати».





Напомним, Олександр Шовковський, який працює зараз в тренерському штабі збірної України, розташувався на пьятій позиції в топ-10.

Как сообщала Politeka, Динамо опинилося серед найкращих в авторитетному рейтингу.



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