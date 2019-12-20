Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский опубликовал в сети фото из отпуска

По окончании футбольного сезона в Украине игроки и тренеры получили возможность отправиться в отпуск и восстановить силы.

Большинство футболистов зимой предпочитают отдыхать в теплых краях, а бывший вратарь Динамо и сборной Украины Александр Шовковский решил уехать в горы. Помощник Андрея Шевченко вместе с женой посетил швейцарские горы.

В своем Инстаграм Александр поделился яркими фотографиями. «Снег, вкусный ужин, невероятные пейзажи – в фотообзоре вратаря. Видно, что у Александра во время отпуска в почете пиво, сигара и любимая женщина.

Ранее Шовковский признался, что ему поступали предложения о политической карьере.

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«Как гражданина Украины меня не может обходить тема политики. Я переживаю за все события, которые происходят в нашей стране. К моим мыслям многие прислушиваются, поэтому я не считаю нужным их озвучивать, - отметил Шовковский в интервью Вацко-live.

Меня хотели привлечь некоторые политические силы, но я всем отказал. Было несколько предложений, сказав, что на сегодняшний момент мне это не интересно. Я давал понять, что на сегодня – это не мое. Но никогда не говори никогда.

Я не был частым гостем, но посещал концерты «Квартала-95». Три раза был в Киеве, а раз ездил вместе со студией в Турцию. Я был знаком с Владимиром Зеленским, как и почти со всеми участниками проекта, но самые теплые отношения у меня с Александром Пикаловым.

С Зеленским на то время у нас было: «Привет-привет. Как дела? Хорошо». У нас очень любят говорить, что знакомы с президентом Украины, так как когда-то с ним пересекались. Я хочу подчеркнуть: мы знакомы, но мы не общались, в одной компании не находились и дружественных отношений не было».

По мнению Шовковского, нынешнему президенту Украины не хватает политического опыта.

«Я уважаю выбор народа Украины. Негативное качество Зеленского – отсутствие опыта. Желание есть, но опыта почти нет. И тут на первое место выходит команда. Пока что я вижу, что его рейтинг начинает падать».

Напомним, Андрей Шевченко и Александр Шовковский заговорили на языке глухонемых.

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