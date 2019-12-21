Американський боксер Теофімо Лопес відзначився зухвалим висловлюванням на адресу українського чемпіона Василя Ломаченка



Американський боксер Теофімо Лопес, який володіє титулами чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, відзначився зухвалим висловлюванням на адресу українського чемпіона за версіями WBC, WBA, WBO Василя Ломаченка.



«В якому раунді я нокаутую його? Я переконуючи його дупу - це я обіцяю. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів. WBC каже, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я - повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпіона, то просто викину його ", - цитує Лопеса badlefthook.com.



Раніше повідомлялося, що володар титулу IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) заявив, що його бій проти Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) відбудеться 11 або 18 квітня.

"Ми все ще ведемо переговори. Але вже знаємо дату. Бій відбудеться 11 або 18 квітня. Точно буде квітень. Залишилися тільки деталі: місце проведення, гонорари, платна трансляція або ж немає і все таке. Ну не подобається мені цей Ломаченко. Як людина не подобається. тобто ми не граємо, між нами реально ворожнеча і все таке, що подобається уболівальникам ", - додав Лопес.





Ломаченко в свою чергу заявив про готовність битися з Лопесом: «Звичайно, я хочу з ним побитися. Тепер він чемпіон. Ласкаво просимо в мій клуб. Побачимося в квітні. Не можу пояснити, що побачив в Лопесі в поєдинку проти Ком, тому що це було всього пару раундів. Взагалі не зрозумів, що сталося. Ось, за що ми любимо бокс. Він завжди славиться міццю. Він розумний боксер. Але це залежить від опонента. У 2020 році я хочу об'єднати пояси і організувати поєдинок проти Жервонти Девіса ", - сказав Василь в ефірі телеканалу ESPN.

Нагадаємо, раніше спливла дивна деталь контракту Ломаченка на бій з Кемпбеллом: «не зможе розраховувати».

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