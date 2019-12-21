Американский боксер Теофимо Лопес отметился дерзким высказыванием в адрес украинского чемпиона Василия Ломаченко

Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Василия Ломаченко.

«В каком раунде я нокаутирую его? Я прикончу его задницу – это я обещаю. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей. WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзингового чемпиона, то просто выброшу его", – цитирует Лопеса badlefthook.com.

Ранее сообщалось, что обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что его бой против Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) пройдет 11 или 18 апреля.

"Мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое. Ну не нравится мне этот Ломаченко. Как человек не нравится. То есть мы не играем, между нами реально вражда и все такое, что нравится болельщикам", – добавил Лопес.

Ломаченко в свою очередь заявил о готовности биться с Лопесом: «Конечно, я хочу с ним подраться. Теперь он чемпион. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле. Не могу объяснить, что увидел в Лопесе в поединке против Комми, потому что это было всего пару раундов. Вообще не понял, что случилось. Вот, за что мы любим бокс. Он всегда славится мощью. Он умный боксер. Но это зависит от оппонента. В 2020 году я хочу объединить пояса и организовать поединок против Жервонты Дэвиса", – сказал Василий в эфире телеканала ESPN.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.