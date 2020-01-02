Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід посіла 12-е місце в рейтингу кращих спортсменок 2019 року, який склала Міжнародна асоціація спортивної преси

За українку було віддано 87 голосів, що склало 2,89% від загальної їх кількості.

Переможницею щорічного голосування стала американська спортивна гімнастка Симона Байлз, друге місце посіла капітан жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно, а третє – ямайська легкоатлетка Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс.

Нещодавно ми писали, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід робить фурор в соціальних мережах своїми фотографіями.

Українка стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.

Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.

Також вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми фолловерами знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.

Так, нещодавно в Instagram 19-річна чемпіонка II Європейських ігор виклала фото в сексуальному вбранні.

Дівчина вирішила розбавити стрічку літньою фотографією. На знімку дзюдоїстка у вогнянно-червоному костюмі позує фотографу і пристрасно дивиться в об'єктив камери. Фолловери всіляко захоплюються фігурою дівчини.

Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.

Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.

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