Украинская дзюдоистка Дарья Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы
За украинку было отдано 87 голосов, что составило 2,89% от общего их количества.
Победительницей ежегодного голосования стала американская спортивная гимнастка Симона Байлз, второе место заняла капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино, а третье – ямайская легкоатлетка Шелли Энн Фрейзер-Прайс.
Недавно мы писали, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед производит фурор в социальных сетях своими фотографиями.
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Украинка стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.
Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.
Также она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.
Так, недавно в Instagram 19-летняя чемпионка II Европейских игр выложила фото в сексуальном наряде.
Девушка решила разбавить ленту летней фотографией. На снимке дзюдоистка в огненно-красном костюме позирует фотографу и страстно смотрит в объектив камеры. Фолловеры всячески восторгаются фигурой девушки.
Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.
Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.
Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.