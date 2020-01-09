Дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк прокоментував трагедію з українським літаком Boeing 737

Спортсмен приніс співчуття рідним і близьким загиблих, заявивши, що сам не один раз літав злощасним рейсом PS752 " МАУ".

Про це Беленюк написав на своїй особистій сторінці в Фейсбук.

"Враховуючи, що сам літав в Тегеран і назад рейсом PS752 МАУ, розумію, наскільки нестабільне і непередбачуване людське життя! Цінуйте кожну мить! Бережіть себе! Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав Беленюк.

Раніше ми писали, що український борець греко-римського стилю Жан Беленюк став дворазовим чемпіоном світу.

Свою другу медаль вищої проби український спортсмен виборов на світовій першості 2019 року, яке проходило в Нур-Султана (Казахстан).

Жан Беленюк здобув перемогу у фіналі у ваговій категорії до 87 кг

На шляху до вирішальної сутички український борець переміг мексиканця Альфонсо Лейву (5:1), хорвата Івана Хуклека (7:1) і білоруса Миколи Стадуба (3:1), а в півфіналі взяв верх над німцем Денисом Кудлою (2:1).

У фінальному поєдинку Жан Беленюк здобув перемогу над угорцем Віктором Лоринцом. Результат вирішальної сутички 2:1 на користь українця.

Таким чином, Жан Беленюк став першим в історії українським борцем, який двічі ставав чемпіоном світу.

Нагадаємо те, що Беленюк ошелешив заявою після свого тріумфу

Як повідомляла Politeka, Беленюк розповів про бідність.

Також Politeka писала, що Беленюк тріумфально завершив чемпіонат світу, встановивши унікальне досягнення.