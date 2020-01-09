Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал трагедию с украинским самолетом Boeing 737

Спортсмен принес соболезнования родным и близким погибших, заявив, что сам не один раз летал злосчастным рейсом PS752 "МАУ".

Об этом Беленюк написал на своей личной странице в Фейсбук.

"Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое её мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Беленюк.

Ранее мы писали, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира.

Свою вторую медаль высшей пробы украинский спортсмен завоевал на мировом первенстве 2019 года, которое проходило в Нур-Султане (Казахстан).

Жан Беленюк одержал победу в финале в весовой категории до 87 кг.

На пути к решающей схватке украинский борец одолел мексиканца Альфонсо Лейву (5:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и белоруса Николая Стадуба (3:1), а в полуфинале взял верх над немцем Денисом Кудлой (2:1).

В финальном поединке Жан Беленюк одержал победу над венгром Виктором Лоринцом. Результат решающей схватки 2:1 в пользу украинца.

Таким образом, Жан Беленюк стал первым в истории украинским борцом, который дважды становился чемпионом мира.

Напомним то, что Беленюк ошарашил заявлением после своего триумфа

Как сообщала Politeka, Беленюк рассказал о бедности.

Также Politeka писала, что Беленюк триумфально завершил чемпионат мира, установив уникальное достижение.