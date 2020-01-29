В мережі опублікували відео, на якому видно вертоліт Кобі Брайанта, за кілька хвилин до трагедії
Користувач THEIR ONLY DREAMS виклав на своїй сторінці в Тwitter відео, яке він встиг зняти перед трагедією. "Я намагаюся фотографувати або записувати на відео всі дивні речі, що відбуваються над моїм будинком в Глендейлі, Каліфорнія. На жаль, я не усвідомлював, що знімав вертоліт з Кобі Брайантом, його дочкою і іншими пасажирами за 31 хвилину до аварії", - свідчить підпис до відео.
На вулиці стоїть сильний туман і видно, як вертоліт кружляє над житловими будинками, ніби намагається знайти правильний маршрут.
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Як стверджують американські ЗМІ, вертоліт, який належав 41-річному Кобі Брайанта, прямував в баскетбольну академію на тренування.
Відомо, що повітряне судно Sikorsky S-76 вилетів з округу Оріндж в Каліфорнії в напрямку міста Таузанд-Окс. Перед тим, як розбитися, він протягом 15 хвилин зробив десять кіл над містом Глендейл (в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса), після чого врізався в пагорб в Калабасасе.
Кобі Брайант і його 13-річна донька Джанна загинули в результаті аварії вертольота. Крім них, у вертольоті було ще сім чоловік.
Атакуючому захиснику на прізвисько «Чорна мамба» (Black Mamba) на момент смерті був 41 рік. Кобі Брайант був п'ятиразовим чемпіоном НБА. У віці 34 років та 104 днів Брайант став наймолодшим гравцем в історії Ліги, набравши 30 тисяч кар'єрних очок. Він став кращим снайпером за всю історію франшизи Лейкерс 1 лютого 2010 року. У Кобі Брайанта залишилася дружина Ванесса і ще троє дочок. Весь світ оплакує легендарного спортсмена. Багато зірок виклали в мережу свої співчуття.
Додамо, що Кобі Брайант був одним з найтитулованіших спортсменів в історії США. Він також був дворазовим олімпійським чемпіоном.
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