В сети опубликовали видео, на котором видно вертолет Коби Брайанта, за несколько минут до крушения

Пользователь THEIR ONLY DREAMS выложил на своей странице в Тwitter видео, которое он успел заснять перед трагедией. "Я пытаюсь фотографировать или записать на видео все странные вещи, происходящие над моим домом в Глендейле, Калифорния. К сожалению, я не осознавал, что снимал вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами за 31 минуту до аварии", - гласит подпись к видео.

На улице стоит сильный туман и видно, как вертолет кружит над жилыми домами, будто пытается найти правильный маршрут.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

Как утверждают американские СМИ, вертолет, который принадлежал 41-летнему Коби Брайанту, направлялся в баскетбольную академию на тренировку.

Известно, что воздушное судно Sikorsky S-76 вылетел из округа Ориндж в Калифорнии в направлении города Таузанд-Окс. Перед тем, как разбиться, он на протяжении 15 минут сделал десять кругов над городом Глендейл (в 30 километрах от Лос-Анджелеса), после чего врезался в холм в Калабасасе.

Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли в результате крушения вертолета. Кроме них, в вертолете было еще семь человек.

Атакующему защитнику по прозвищу «Чёрная мамба» (Black Mamba) на момент смерти был 41 год. Коби Брайант был пятикратным чемпионом НБА. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории Лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы Лейкерс 1 февраля 2010 года. У Коби Брайанта осталась жена Ванесса и еще трое дочерей. Весь мир оплакивает легендарного спортсмена. Многие звезды выложили в сеть свои соболезнования.

Добавим, что Коби Брайант был одним из самых титулованных спортсменов в истории США. Он также был двукратным олимпийским чемпионом.

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