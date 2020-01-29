Відомий український тренер з боксу Дмитро Сосновський ледве не загинув у власному автомобілі

Як повідомляє zaxid.net, інцидент стався у Львові. Тренер перебував у власному автомобілі, коли на нього впав бетонний стовп. Фахівець не постраждав, пошкоджень зазнало лише авто.

"Я спокійно їхав, а тут бетонний стоп впав на тролейбус з людьми. Я зупинився, інші автомобілі об'їжджали тролейбус. Поїхав за іншими автомобілями, переді мною поїхав бус, я пригальмував. І тут другий стовп впав на мій автомобіль", - розповів Сосновський.

Дмитро Сосновський готував збірну України з боксу на Олімпіаді-2012 в Лондоні. Тоді золоті медалі завоювали Олександр Усик і Василь Ломаченко. Посаду головного тренера збірної України Сосновський залишив рік тому за власним бажанням.

Раніше ми писали, що в мережі опублікували відео, на якому видно вертоліт Кобі Брайанта, за кілька хвилин до аварії.

Користувач THEIR ONLY DREAMS виклав на своїй сторінці в Тwitter відео, яке він встиг зняти перед трагедією. "Я намагаюся фотографувати або записати на відео всі дивні речі, що відбуваються над моїм будинком в Глендейлі, Каліфорнія. На жаль, я не усвідомлював, що знімав вертоліт з Кобі Брайантом, його дочкою і іншими пасажирами за 31 хвилину до аварії", - свідчить підпис до відео.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

На вулиці стоїть сильний туман і видно, як вертоліт кружляє над житловими будинками, ніби намагається знайти правильний маршрут.

Як стверджують американські ЗМІ, вертоліт, який належав 41-річному Кобі Брайанта, прямував в баскетбольну академію на тренування.

Відомо, що повітряне судно Sikorsky S-76 вилетів з округу Оріндж в Каліфорнії в напрямку міста Таузанд-Окс. Перед тим, як розбитися, він протягом 15 хвилин зробив десять кіл над містом Глендейл (в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса), після чого врізався в пагорб в Калабасасе.

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