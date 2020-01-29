Известный украинский тренер по боксу Дмитрий Сосновский чуть не погиб в собственном автомобиле

Как сообщает zaxid.net, инцидент случился во Львове. Тренер находился в собственном автомобиле, когда на него упал бетонный столб. Специалист не пострадал, повреждений претерпело лишь авто.

"Я спокойно ехал, а тут бетонный стоп упал на троллейбус с людьми. Я остановился, другие автомобили объезжали троллейбус. Поехал за другими автомобилями, передо мной поехал бус, я притормозил. И здесь второй столб упал на мой автомобиль", - рассказал Сосновский.

Дмитрий Сосновский готовил сборную Украины по боксу к Олимпиаде-2012 в Лондоне. Тогда золотые медали завоевали Александр Усик и Василий Ломаченко. Должность главного тренера сборной Украины Сосновский оставил год назад по собственному желанию.

Ранее мы писали, что в сети опубликовали видео, на котором видно вертолет Коби Брайанта, за несколько минут до крушения.

Пользователь THEIR ONLY DREAMS выложил на своей странице в Тwitter видео, которое он успел заснять перед трагедией. "Я пытаюсь фотографировать или записать на видео все странные вещи, происходящие над моим домом в Глендейле, Калифорния. К сожалению, я не осознавал, что снимал вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими пассажирами за 31 минуту до аварии", - гласит подпись к видео.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

На улице стоит сильный туман и видно, как вертолет кружит над жилыми домами, будто пытается найти правильный маршрут.

Как утверждают американские СМИ, вертолет, который принадлежал 41-летнему Коби Брайанту, направлялся в баскетбольную академию на тренировку.

Известно, что воздушное судно Sikorsky S-76 вылетел из округа Ориндж в Калифорнии в направлении города Таузанд-Окс. Перед тем, как разбиться, он на протяжении 15 минут сделал десять кругов над городом Глендейл (в 30 километрах от Лос-Анджелеса), после чего врезался в холм в Калабасасе.

Также Politeka писала, что гибель легендарного Коби Брайанта: "разбился с ребенком", кадры ЧП поражают.