Російський боксер Хабіб Нурмагомедов висловився про можливий поєдинок проти боксера Флойда Мейвезера

Росіянин не проти зустрітися з ним, якщо бій буде за правилами боксу та ММА.

"Може, щось на зразок 11 раундів по боксу і 1 по MMA", - сказав Нурмагомедов.

У той же час він доповнив свої слова пропозицією для американця виступити в UFC.

"Якщо він хоче битися - ласкаво просимо в UFC! Ось де справжні бої. Розумієте, я ж не боксер. Хоча я не борець, а боєць MMA. Йому майже стільки років, скільки і моєму батькові. Не знаю навіть, як би я став бити його по обличчю", - передає слова Нурмагомедова TMZ.

Раніше ми писали про те, що Хабіб Нурмагомедов заявив, що ірландець Конор МакГрегор не може бути його наступним суперником.

Росіянин згадав про їхню першу зустріч в октагоні, яка відбулася півтора року тому.

"Народ хоче побачити продовження того, що сталося в 2018 році, їм потрібна драма. Якщо ви запитаєте людей: "Хто переможе?", то 99 відсотків скажуть, що я. Реванш варто влаштовувати тільки заради великого шоу. В плані грошей цей бій буде хорошим, в плані драми – теж. Але якщо ми будемо говорити про поєдинок за звання чемпіона в легкій вазі, то Конор мені не підходить. Я турбуюся про свою спадщину. Щоб вона була гіднаю, я повинен перемагати серйозних бійців, повинен битися з реальними претендентами на чемпіонський пояс, а не липовими", – заявив Нурмагомедов в інтерв'ю TMZ.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

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