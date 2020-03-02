Российский боксер Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке против боксера Флойда Мейвезера
Россиянин не против встретиться с ним, если бой будет по правилам бокса и ММА.
"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", - сказал Нурмагомедов.
В то же время он дополнил свои слова предложением для американца выступить в UFC.
"Если он хочет сразиться - добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Понимаете, я же не боксер. Хотя я не только борец, а боец MMA. Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", - передает слова Нурмагомедова TMZ.
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Ранее мы писали о том, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор МакГрегор не может быть его следующим соперником.
Россиянин вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.
"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.
Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.
Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.
Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.