Российский боксер Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке против боксера Флойда Мейвезера

Россиянин не против встретиться с ним, если бой будет по правилам бокса и ММА.

"Может, что-то вроде 11 раундов по боксу и 1 по MMA", - сказал Нурмагомедов.

В то же время он дополнил свои слова предложением для американца выступить в UFC.

"Если он хочет сразиться - добро пожаловать в UFC! Вот где настоящие бои. Понимаете, я же не боксер. Хотя я не только борец, а боец MMA. Ему почти столько лет, сколько моему отцу. Не знаю даже, как бы я стал бить его по лицу", - передает слова Нурмагомедова TMZ.

Ранее мы писали о том, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор МакГрегор не может быть его следующим соперником.

Россиянин вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.

"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.

Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.

Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.