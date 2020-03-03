Росіянин Давид Беров, у якого діагностували коронавірус, виявився футболістом клубу "Мегамужики" і працівником Російського футбольного союзу

Беров написав Інстаграмі, що досі не ознайомився з результатами тестування.

"Я досі не отримав протокол, що підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні. Вона сама його чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті. Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу. Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність", – повідомив росіянин.

Також, в мережі з'явилося відео з Давидом, який побажав "здохнути китайським створінням". Таку реакцію у футболіста викликала ситуація з діагнозом – спочатку йому діагностували коронавірус, але потім сказали, що це було помилкою. Однак, у підсумку, хворобу підтвердили.

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«Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Бо потім почнеться заключний етап підготовки до Ігор: будуть наймати охорону, будуть завозити їжу, завершувати облаштування олімпійського села, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки щось буде заважати, то можна думати про скасування всієї Олімпіади», - стверджує член Міжнародного олімпійського комітету Річард Паунд.

В той же час Паунд уточнив, що поки що «все йде за планом і Ігри відбудуться».

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