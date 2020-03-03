Россиянин Давид Беров, у которого диагностировали коронавирус, оказался футболистом клуба "Мегамужики" и работником Российского футбольного союза

Беров написал в Инстаграме, что до сих пор не ознакомился с результатами тестирования.

"Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы. Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете. Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу. Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие", – сообщил россиянин.

Также, в сети появилось видео с Давидом, который пожелал "сдохнуть китайским тварям". Такую реакцию у футболиста вызвала ситуация с диагнозом – сначала ему диагностировали коронавирус, но потом сказали, что это было ошибкой. Однако, в итоге, болезнь подтвердили.

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«Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады», - утверждает член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.

В то же время Паунд уточнил, что пока «все идет по плану и Игры состоятся».

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