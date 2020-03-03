Россиянин Давид Беров, у которого диагностировали коронавирус, оказался футболистом клуба "Мегамужики" и работником Российского футбольного союза
Беров написал в Инстаграме, что до сих пор не ознакомился с результатами тестирования.
"Я до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный тест от главного врача больницы. Она сама его ждет, поэтому я не верю всему, что пишут про меня в интернете. Если у меня на руках будет этот документ, я его сфотографирую и покажу. Я не хочу скрывать ни от кого свои результаты болезни или их отсутствие", – сообщил россиянин.
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Также, в сети появилось видео с Давидом, который пожелал "сдохнуть китайским тварям". Такую реакцию у футболиста вызвала ситуация с диагнозом – сначала ему диагностировали коронавирус, но потом сказали, что это было ошибкой. Однако, в итоге, болезнь подтвердили.
Ранее мы писали, что вспышка коронавируса может спровоцировать отмену футбольного Евро-2020 и Олимпиады, если ситуация в ближайшее время не изменится
«Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады», - утверждает член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.
В то же время Паунд уточнил, что пока «все идет по плану и Игры состоятся».
Напомним, эпидемия коронавируса больно ударила по экономике, новые цифры поражают: заявление МВФ.
А еще Politeka писала о трагедии на лайнере с украинцами, количество жертв растет.
Также Politeka писала, что медики в спецкостюмах срочно приехали в Новые Санжары из-за тех, кто в карантине.