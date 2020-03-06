Флойд заявив, що буде боксувати тільки проти топ-суперника

Американський боксер Флойд Мейвезер розповів, за яких умов погодиться вийти в ринг

"Я вже не раз казав, що є два імені: Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов. Вартість такого бою - 600 мільйонів доларів. Ризик повинен того коштувати.

Я не можу боксувати проти якогось рядового бійця. Я ж ділова людина. Бій з Конором, який ми вже провели, мав сенс, тому що приніс багато грошей", - наводить слова Мейвезера Mirror.

Раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер готується відновити професійну кар'єру.

Напередодні легендарний боєць на своїй сторінці в Instagram зробив гучну заяву, повідомивши, що повернеться в ринг в 2020 році.

Як повідомляє TMZ Sports з посиланням на джерела в оточенні боксера, в наступному році 42-річний американець має намір провести два бої.

Суперниками Флойда Мейвезера в планованих поєдинках повинні стати боксер і зірка змішаних єдиноборств.

За інформацією джерела, найбільш вірогідним кандидатом для першого бою є чемпіон WBA в напівсередній вазі Менні Пак'яо, з яким американець може організувати довгоочікуваний реванш після своєї перемоги у 2015 році.

У другому поєдинку Мейвезер хоче битися з бійцем UFC. Зараз розглядається кандидатура чемпіона промоушену в легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Майбутні поєдинки американського боксера можуть відбутися в травні і вересні 2020 року.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

Також Politeka писала, наступний бій Нурмагомедова: озвучені всі варіанти.