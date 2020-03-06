Флойд заявил, что будет боксировать только против топ-соперника

Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях согласится выйти в ринг

"Я уже не раз говорил, что есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Стоимость подобного боя - 600 миллионов долларов. Риск должен того стоить.

Я не могу боксировать против какого-то рядового бойца. Я же деловой человек. Бой с Конором, который мы уже провели, имел смысл, потому что принес много денег", - приводит слова Мейвезера Mirror.

Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готовится возобновить профессиональную карьеру.

Накануне легендарный боец на своей странице в Instagram сделал громкое заявление, сообщив, что вернется в ринг в 2020 году.

Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники в окружении боксера, в следующем году 42-летний американец намерен провести два боя.

Соперниками Флойда Мейвезера в планируемых поединках должны стать боксер и звезда смешанных единоборств.

По информации источника, наиболее вероятным кандидатом для первого боя является чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, с которым американец может организовать долгожданный реванш после своей победы в 2015 году.

Во втором поединке Мейвезер хочет сразиться с бойцом UFC. Сейчас рассматривается кандидатура чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Предстоящие поединки американского боксера могут состояться в мае и сентябре 2020 года.

Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.

Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.

Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.