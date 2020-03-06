Американский боксер Флойд Мейвезер рассказал, при каких условиях согласится выйти в ринг
"Я уже не раз говорил, что есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Стоимость подобного боя - 600 миллионов долларов. Риск должен того стоить.
Я не могу боксировать против какого-то рядового бойца. Я же деловой человек. Бой с Конором, который мы уже провели, имел смысл, потому что принес много денег", - приводит слова Мейвезера Mirror.
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Ранее мы писали, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер готовится возобновить профессиональную карьеру.
Накануне легендарный боец на своей странице в Instagram сделал громкое заявление, сообщив, что вернется в ринг в 2020 году.
Как сообщает TMZ Sports со ссылкой на источники в окружении боксера, в следующем году 42-летний американец намерен провести два боя.
Соперниками Флойда Мейвезера в планируемых поединках должны стать боксер и звезда смешанных единоборств.
По информации источника, наиболее вероятным кандидатом для первого боя является чемпион WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, с которым американец может организовать долгожданный реванш после своей победы в 2015 году.
Во втором поединке Мейвезер хочет сразиться с бойцом UFC. Сейчас рассматривается кандидатура чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Предстоящие поединки американского боксера могут состояться в мае и сентябре 2020 года.
Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.
Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.
Также Politeka писала, следующий бой Нурмагомедова: озвучены все варианты.