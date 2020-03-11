Півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський може не приїхати в розташування збірної України на найближчі матчі через коронавірус в Італії

Про це повідомляє zbirna.com.

В "Аталанті" ухвалили рішення не відпускати своїх футболістів у розташування національних збірних у найближчу паузу на міжнародні матчі.

До речі, згідно з розпорядженням уряду Італії, на півночі країни, включаючи Бергамо, в якому базується "Аталанта", введений карантин - межі регіону можна перетинати тільки за особливим дозволом.

Спалах коронавіруса може спровокувати скасування футбольного Євро-2020 та Олімпіади, якщо ситуація найближчим часом не зміниться.

«Безумовно все вирішиться в найближчі два місяці, тобто до травня. Бо потім почнеться заключний етап підготовки до Ігор: будуть наймати охорону, будуть завозити їжу, завершувати облаштування олімпійського села, готелів, приїдуть журналісти. І якщо цього етапу підготовки щось буде заважати, то можна думати про скасування всієї Олімпіади», - стверджує член Міжнародного олімпійського комітету Річард Паунд.

Нагадаємо, коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані.

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