Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может не приехать в расположение сборной Украины на ближайшие матчи из-за коронавируса в Италии
Об этом сообщает zbirna.com.
В "Аталанте" приняли решение не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую паузу на международные матчи.
К слову, согласно распоряжению правительства Италии, на севере страны, включая Бергамо, в котором базируется "Аталанта", введен карантин - границы региона можно пересекать только по особому разрешению.
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Вспышка коронавируса может спровоцировать отмену футбольного Евро-2020 и Олимпиады, если ситуация в ближайшее время не изменится.
«Безусловно все решится в ближайшие два месяца, то есть до мая. Потому что потом начнется заключительный этап подготовки к Играм: будут нанимать охрану, будут завозить пищу, завершать обустройство олимпийской деревни, гостиниц, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки что-то будет мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады», - утверждает член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд.
Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.
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