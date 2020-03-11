Ірландський тренер з MMA Джон Кавана дав зрозуміти, що Конор Макгрегор планує провести поєдинок

Тренер екс-чемпіона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана розповів, що ірландець проведе бій за правилами боксу.

"Дуже здивуюся, якщо Конор не битиметься з кимось в боксі в найближчі рік-півтора. Він обожнює бокс, йому подобалося готуватися до бою з Мейвезером. Нас чекає щось грандіозне. Конор завжди прагне прогресувати", - цитує Кавану Daily Mail.

Раніше ми писали, що Хабіб Нурмагомедов заявив, що ірландець Конор МакГрегор не може бути його наступним суперником.

Росіянин згадав про їхню першу зустріч в октагоні, що відбулася півтора року тому.

"Народ хоче побачити продовження того, що сталося в 2018 році, їм потрібна драма. Якщо ви запитаєте людей: "Хто переможе?", то 99 відсотків скажуть, що я. Реванш варто влаштовувати тільки заради великого шоу. В плані грошей цей бій буде хорошим, в плані драми – теж. Але якщо ми будемо говорити про поєдинок за звання чемпіона в легкій вазі, то Конор мені не підходить. Я турбуюся про свою спадщину. Щоб вона була гідною, я повинен перемагати серйозних бійців, повинен битися з реальними претендентами на чемпіонський пояс, а не липовими", – заявив Нурмагомедов в інтерв'ю TMZ.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

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