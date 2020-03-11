Ирландский тренер по MMA Джон Кавана дал понять, что Конор Макгрегор планирует провести поединок

Тренер экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал, что ирландец проведет бой по правилам бокса.

"Очень удивлюсь, если Конор не сразится с кем-то в боксе в ближайшие год-полтора. Он обожает бокс, ему нравилось готовиться к бою с Мейвезером. Нас ожидает нечто грандиозное. Конор всегда стремится прогрессировать", - цитирует Кавану Daily Mail.

Ранее мы писали, что Хабиб Нурмагомедов заявил, что ирландец Конор МакГрегор не может быть его следующим соперником.

Россиянин вспомнил об их первой встрече в октагоне, состоявшейся полтора года назад.

"Народ хочет увидеть продолжение того, что случилось в 2018 году, им нужна драма. Если вы спросите людей: "Кто победит?", то 99 процентов ответят, что я. Реванш стоит устраивать только ради большого шоу. В плане денег этот бой будет хорошим, в плане драмы – тоже. Но если мы будем говорить о поединке за звание чемпиона в легком весе, то Конор мне не подходит. Я беспокоюсь о своем наследии. Чтобы оно было достойным, я должен побеждать серьезных бойцов, должен драться с реальными претендентами на чемпионский пояс, а не липовыми", – заявил Нурмагомедов в интервью TMZ.

Напомним, Макгрегор проведет боксерский поединок: подробности.

Как сообщала Politeka, Мейвезер потряс громким заявлением о возвращении на ринг.

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