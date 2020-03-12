Коронавірус поширюється у світі з величезною швидкістю і природно, що епідемія вплинула на деякі події в світі спорту

Так, чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус. Відзначається, що на два тижні припинено Прімера і Сегунда, передає Politeka.net.

Також «Ювентус» на своєму офіційному сайті повідомив про перший випадок захворювання коронавірусом в клубі. Вірус виявлений у захисника Даніеле Ругані.

Як повідомляється, хвороба у гравця на даний момент протікає безсимптомно. «Ювентус» проводить всі необхідні процедури всередині команди, в тому числі ізоляцію всіх, хто мав контакт з Ругані.

Футбольний клуб «Реал Мадрид» також оголосив, що йде на карантин через коронавірус.

Крім того, нещодавно ми писали, що півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський може не приїхати в розташування збірної України на найближчі матчі через коронавірус в Італії.

В "Аталанті" ухвалили рішення не відпускати своїх футболістів у розташування національних збірних у найближчу паузу на міжнародні матчі.

До речі, згідно з розпорядженням уряду Італії, на півночі країни, включаючи Бергамо, в якому базується "Аталанта", введений карантин - межі регіону можна перетинати тільки за особливим дозволом.

Нагадаємо, коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані.

Як повідомляла Politeka, МОЗ України приголомшив заявою про коронавірус: «Він може…».

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