Коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта
Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда, передает Politeka.net.
Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.
Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.
Кравец оставила «Квартал 95» и расплакалась на сцене, сильные фото: «Хочется рассказать обо всем»
Украинская Кардашьян сняла лифчик и пустилась во все тяжкие: «Ничего такие маракасы»
Бесстыжая Каменских сняла все лишнее ради фото для мужского журнала: "Восточная жрица"
Коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности
Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.
Кроме того, недавно мы писали, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может не приехать в расположение сборной Украины на ближайшие матчи из-за коронавируса в Италии.
В "Аталанте" приняли решение не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую паузу на международные матчи.
К слову, согласно распоряжению правительства Италии, на севере страны, включая Бергамо, в котором базируется "Аталанта", введен карантин - границы региона можно пересекать только по особому разрешению.
Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.
Как сообщала Politeka, Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…».
Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».