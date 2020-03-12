Эпидемия коронавируса повлияла и на спорт

Коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта

Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда, передает Politeka.net.

Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.

Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.

Кроме того, недавно мы писали, что полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский может не приехать в расположение сборной Украины на ближайшие матчи из-за коронавируса в Италии.

В "Аталанте" приняли решение не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в ближайшую паузу на международные матчи.

К слову, согласно распоряжению правительства Италии, на севере страны, включая Бергамо, в котором базируется "Аталанта", введен карантин - границы региона можно пересекать только по особому разрешению.

Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.

Как сообщала Politeka, Минздрав Украины огорошил заявлением о коронавирусе: «Он может…».

Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».