УЄФА призупинив розіграш Ліги Чемпіонів і Ліги Європи через загрозу поширення коронавірусу

Про це повідомляє іспанське видання Marca, передає Politeka.net.

За даними джерела, офіційне оголошення про відповідні заходи буде зроблено найближчим часом.

Раніше через збільшення числа заражених людей в Іспанії та Італії вирішили проводити матчі без глядачів. При порожніх трибунах також пройшли відразу кілька матчів Ліги чемпіонів, а в Лізі Європи було скасовано ряд зустрічей.

Раніше ми писали, що коронавірус поширюється у світі з величезною швидкістю і природно, що епідемія вплинула на деякі події в світі спорту.

Так, чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус. Відзначається, що на два тижні припинено Прімера і Сегунда.

Також «Ювентус» на своєму офіційному сайті повідомив про перший випадок захворювання коронавірусом в клубі. Вірус виявлений у захисника Даніеле Ругані.

Як повідомляється, хвороба у гравця на даний момент протікає безсимптомно. «Ювентус» проводить всі необхідні процедури всередині команди, в тому числі ізоляцію всіх, хто мав контакт з Ругані.

Футбольний клуб «Реал Мадрид» також оголосив, що йде на карантин через коронавіруса.

Нагадаємо, коронавірус вдарив з новою силою, з'явилися тривожні дані.

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