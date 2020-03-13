Эпидемия коронавируса серьезно повлияла и на спорт

УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса

Об этом сообщает испанское издание Marca, передает Politeka.net.

По данным источника, официальное объявление о соответствующих мерах будет сделано в ближайшее время.

Ранее из-за увеличения числа заражённых людей в Испании и Италии решили проводить матчи без зрителей. При пустых трибунах также прошли сразу несколько матчей Лиги чемпионов, а в Лиге Европы был отменён ряд встреч.

Ранее мы писали, что коронавирус распространяется в мире с огромной скоростью и естественно, что эпидемия повлияла на некоторые события в мире спорта.

Так, чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса. Отмечается, что на две недели приостановлены Примера и Сегунда.

Также «Ювентус» на своем официальном сайте сообщил о первом случае заболевания коронавирусом в клубе. Вирус обнаружен у защитника Даниэле Ругани.

Как сообщается, болезнь у игрока на данный момент протекает бессимптомно. «Ювентус» проводит все необходимые процедуры внутри команды, в том числе изоляцию всех, кто имел контакт с Ругани.

Футбольный клуб «Реал Мадрид» также объявил, что уходит на карантин из-за коронавируса.

Напомним, коронавирус ударил с новой силой, появились тревожные данные.

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