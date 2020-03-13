Українська чемпіонка Дар'я Білодід похвалилася фігурою в коротких шортах на відпочинку
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала фурор серед своїх передплатників після того, як поділилася знімками з відпочинку. На нових фото вона позує, оголивши засмаглі кубики на животі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української красуні.
На фото 19-річна спортсменка одягнена в білий топ і короткі шорти, а також в панаму і окуляри.
«Сонячна терапія», – вона підписала знімки на тлі пальм.
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«Вваууу», «Бомба», «Бомба ракета», «Ти виглядаєш приголомшливо», «Яка ти красива😻❤️», «Добре світле ранок солнешко красуня королева👑Божественно 🌼чарівна і чарівна 🌸Дарія👑Дуже 🌺мила! Дуже👍 класна чемпіонка👑Фантастично🌹 сексуальна 👍королева👑🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖», «Пленяешь, фігура вогонь, можна милуватися вічно», – написали в коментарях шанувальники Дар'ї.
Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в Парижі після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam. На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася фотографіями біля Ейфелевої вежі.
Фолловери всіляко захоплюються фігурою дівчини.
До речі, українка Дарина Білодід стала справжньою сенсацією у світі дзюдо: до своїх років вона вже двічі стала чемпіонкою світу.
Крім цих нагород, в колекції Дарини є перемоги на чемпіонаті Європи та Європейських іграх. Зараз українська спортсменка активно готується до Олімпійських ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо.
Також вона активно веде свій блог в Instagram. Там вона ділиться зі своїми передплатниками знімками з повсякденного життя і всіляких змагань.
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