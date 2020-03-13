Украинская чемпионка Дарья Белодед похвасталась фигурой в коротких шортах на отдыхе

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела фурор серди своих подписчиков после того, как поделилась снимками с отдыха. На новых фото она позирует, оголив загорелые кубики на животе. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку украинской красотки.

На фото 19-летняя спортсменка одета в белый топ и короткие шорты, а также в панаму и очки.

«Солнечная терапия», – подписала она снимки на фоне пальм.

«Вваууу», «Бомба», «Бомба ракета», «Ты выглядишь потрясающе», «Какая ты красивая😻❤️», «Доброе светлое утро солнешко красавица королева👑Божественно 🌼обаятельная и очаровательная 🌸Дарія👑Очень 🌺милая! Очень👍 классная чемпионка👑Фантастически🌹 сексуальная 👍королева👑🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖», «Пленяешь, фигура огонь, можно любоваться вечно», – написали в комментариях поклонники Дарьи.

Напомним, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований, где 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире Grand Slam. На своей странице в Instagram девушка поделилась фотографиями возле Эйфелевой башни.

Фолловеры всячески восторгаются фигурой девушки.

К слову, украинка Дарья Белодед стала настоящей сенсацией в мире дзюдо: к своим годам она уже дважды стала чемпионкой мира.

Помимо этих наград, в коллекции Дарьи есть победы на чемпионате Европы и Европейских играх. Сейчас украинская спортсменка активно готовится к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

Также она активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится со своими подписчиками снимками с повседневной жизни и всевозможных соревнований.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.