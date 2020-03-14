Ірландський боєць Конор Макгрегор розповів про те, що через коронавірус померла його тітка

Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мені зателефонували і повідомили, що моя улюблена маленька тітонька Енн померла. Моя бідна привітна тітонька. Сестра моєї мами", - написав він.

Спортсмен не зміг стримати емоцій, коментуючи свою трагедію.

"Цей тупий гріб**ий вірус. Що за хрінь відбувається? Хороші звички, які ми придбаємо після цієї дикої атаки: гігієна рук, не доторкатися до власного лиця. Спочивай з миром, Енн Мур, я люблю тебе", – резюмував він.





Варто відзначити, що від коронавірусу не рятує ні соціальне становище, ні гроші.

Раніше ми повідомляли, що актор Том Хенкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом в Австралії.

Вони звернулися за медичною допомогою, коли у Квінсленді у них з'явилися симптоми застуди, написав актор в Instagram.

Хенкс повідомив, що вони з дружиною будуть тримати всіх в курсі свого стану і проведуть в самоізоляції стільки часу, скільки буде потрібно для громадської безпеки.

Також ми повідомляли, що у Чернівецькій області з 14 березня по 3 квітня в зв'язку з оголошенням надзвичайної ситуації будуть діяти обмеження на роботу гіпермаркетів, супермаркетів, ринків і торгових центрів. Винятком є лише продуктовий сектор. Крім того, обмежено рух громадського транспорту.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

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