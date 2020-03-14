Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о том, что из-за коронавируса умерла его тетя

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

"Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн скончалась. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы", - написал он.

Спортсмен не смог сдержать эмоций, комментируя свою трагедию.

"Этот тупой греб**ый вирус. Что за хрень происходит? Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем после этой дикой атаки: гигиена рук, не прикасаться к собственному лицу. Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя", – заключил он.





Стоить отметить, что от коронавируса не спасает ни социальное положение, ни деньги.

Ранее мы сообщали, что актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии.

Они обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.

Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области с 14 марта по 3 апреля в связи с объявлением чрезвычайной ситуации будут действовать ограничения на работу гипермаркетов, супермаркетов, рынков и торговых центров. Исключением является лишь продуктовый сектор. Кроме того, ограничено движение общественного транспорта.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.

А еще Politeka сообщала про исповедь врача о коронавирусе: "Я такого еще не видел, это совсем не похоже на грипп".