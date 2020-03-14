Боксер Олександр Усик закликав українців не панікувати через коронавірус

Як передає Politeka.net, про це спортсмен розповів в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За словами Олександра, паніка людей не є обґрунтованою і в Україні є більш серйозні проблеми.

"Паніка породжує паніку. Якщо щось, не дай Бог, станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки, бризкати антисептиком... Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше. У нас є серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу і СНІДу. А тут, бачте, грип", - заявив він.

Варто відзначити, що із-за загрози епідемії коронавырусної інфекції Кабінет міністрів ввів обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.

Карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань більше 200 чоловік, закриття більшої частини КПП - 219 залишаться 49.

Також сьогодні стало відомо про четвертий випадок захворювання в Україні, але через деякий час інформацію спростували.

Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.

Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.

А ще Politeka повідомляла, що росіяни зганьбилися незвичайним способом захисту від коронавіруса, в мережі сміються: "Це фініш!".