Боксер Олександр Усик закликав українців не панікувати через коронавірус
Як передає Politeka.net, про це спортсмен розповів в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
За словами Олександра, паніка людей не є обґрунтованою і в Україні є більш серйозні проблеми.
Надзвичайний стан в Україні, термінове звернення Зеленського і розкол у "Слузі народу" – головне за ніч
Роздягнений улюбленець Данилка похвалився тілом на білих простирадлах: "Ну, це вже занадто"
Безсоромна українська дзюдоїстка оголила засмаглу гордість: "Можна милуватися вічно"
Знайдено ліки від коронавіруса, людство врятовано: "Потрібно змішати..."
"Паніка породжує паніку. Якщо щось, не дай Бог, станеться, то ви нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки, бризкати антисептиком... Треба дивитися за собою, дотримуватися гігієни і все інше. У нас є серйозні проблеми. Люди вмирають від туберкульозу і СНІДу. А тут, бачте, грип", - заявив він.
Варто відзначити, що із-за загрози епідемії коронавырусної інфекції Кабінет міністрів ввів обмежувальні заходи в Україні з 12 березня по 3 квітня.
Карантин передбачає закриття авіасполучення з деякими країнами, закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань більше 200 чоловік, закриття більшої частини КПП - 219 залишаться 49.
Також сьогодні стало відомо про четвертий випадок захворювання в Україні, але через деякий час інформацію спростували.
Нагадаємо, названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус.
Також Politeka писала, що медики відповіли, через скільки днів коронавірус проявляється після зараження.
А ще Politeka повідомляла, що росіяни зганьбилися незвичайним способом захисту від коронавіруса, в мережі сміються: "Це фініш!".