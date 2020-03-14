Боксер Александр Усик призвал украинцев не паниковать из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом спортсмен рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам Александра, паника людей не является обоснованной и в Украине есть более серьезные проблемы.

"Паника порождает панику. Если что-то, не дай Бог, произойдет, то вы ничего не измените. Нужно жить, мыть руки, брызгать антисептиком... Надо смотреть за собой, соблюдать гигиену и все остальное. У нас есть более серьезные проблемы. Люди умирают от туберкулеза и СПИДа. А тут, видите ли, грипп", - заявил он.

Стоит отметить, что из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Карантин предусматривает закрытие авиасообщения с некоторыми странами, закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие большей части КПП - из 219 останутся 49.

Также сегодня стало известно о четвертом случае заболевания в Украине, но спустя некоторое время информацию опровергли.

Напомним, названы больницы в Киеве, где можно провериться на коронавирус.

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