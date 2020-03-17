Легендарний український боксер трагічно помер в ДТП, в яку потрапив під Києвом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прессекретаря Федерації боксу України Олександра Подаваленка.

«Дімон, як же так…Порядний, добрий, трудяга, наш «Отаман»…Йдуть кращі! Спочивай з миром», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що мова йде про багаторазового призера чемпіонатів України з боксу у ваговій категорії до 91 кг Дмитра Лисового.

За інформацією журналістів, його машину на високій швидкості протаранив легковик, який порушив правила проїзду перехрестя. В результаті ДТП 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo померли на місці.

Трагедія сталася в районі села Ходосівка під Києвом.

До цього ми писали, що автобус, що перевозив дитячу футбольну команду "Нафтовик", потрапив у ДТП на території Ульяновської області.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням і автобус, переповнений дітьми, злетів з дороги в кювет і перекинувся.

Відомо, що в результаті аварії постраждали 10 чоловік, серед них лише один дорослий - інші діти. Одному з потерпілих відірвало руку.

На момент аварії в салоні автобуса перебувало 29 осіб: 26 дітей і три тренери. На території області був створений оперативний штаб, який займеться допомогою постраждалим.

Смертельное дтп под Киевом на Новообуховской трассе: двое погибли. Ауди на высокой скорости протаранил Деу Ланос, нарушивший правила проезда перекрёстков... Gepostet von dtp.kiev.ua am Dienstag, 17. März 2020

Нагадаємо, що автобус з людьми потрапив у ДТП під Києвом: «відпали колеса», фото.

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