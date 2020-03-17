Легендарний український боксер трагічно помер в ДТП, в яку потрапив під Києвом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прессекретаря Федерації боксу України Олександра Подаваленка.
«Дімон, як же так…Порядний, добрий, трудяга, наш «Отаман»…Йдуть кращі! Спочивай з миром», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що мова йде про багаторазового призера чемпіонатів України з боксу у ваговій категорії до 91 кг Дмитра Лисового.
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За інформацією журналістів, його машину на високій швидкості протаранив легковик, який порушив правила проїзду перехрестя. В результаті ДТП 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo померли на місці.
Трагедія сталася в районі села Ходосівка під Києвом.
До цього ми писали, що автобус, що перевозив дитячу футбольну команду "Нафтовик", потрапив у ДТП на території Ульяновської області.
За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням і автобус, переповнений дітьми, злетів з дороги в кювет і перекинувся.
Відомо, що в результаті аварії постраждали 10 чоловік, серед них лише один дорослий - інші діти. Одному з потерпілих відірвало руку.
На момент аварії в салоні автобуса перебувало 29 осіб: 26 дітей і три тренери. На території області був створений оперативний штаб, який займеться допомогою постраждалим.
Нагадаємо, що автобус з людьми потрапив у ДТП під Києвом: «відпали колеса», фото.
Як повідомляла Politeka, автобус з пасажирами потрапив у ДТП в центрі Києва: відео інциденту.
Також Politeka писала, що знаменитий співак втратив батьків і всю родину відразу після дня народження: «Це нечесно...».