Легендарный украинский боксер трагически скончался в ДТП, в которую угодил под Киевом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-секретаря Федерации бокса Украины Александра Подаваленко.

«Димон, как же так…Порядочный, добрый, трудяга, наш «Атаман»…Уходят лучшие! Покойся с миром», - говорится в сообщении.

Уточним, что речь идет о многократном призере чемпионатов Украины по боксу в весовой категории до 91 кг Дмитрии Лисовом.

По информации журналистов, его машину на высокой скорости протаранила легковушка, которая нарушила правила проезда перекрестка. В результате ДТП, 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo скончались на месте.

Трагедия произошла в районе села Ходосовка под Киевом.

До этого мы писали, что автобус, перевозивший детскую футбольную команду "Нефтяник", угодил в ДТП на территории Ульяновской области.

По предварительной информации, водитель транспортного средства не справился с управлением и автобус, переполненный детьми, слетел с дороги в кювет и перекинулся.

Известно, что в результате аварии пострадали 10 человек, среди них лишь один взрослый - остальные дети. Одному из пострадавших оторвало руку.

На момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек: 26 детей и три тренера. На территории области был создан оперативный штаб, который займется помощью пострадавшим.

Смертельное дтп под Киевом на Новообуховской трассе: двое погибли. Ауди на высокой скорости протаранил Деу Ланос, нарушивший правила проезда перекрёстков... Gepostet von dtp.kiev.ua am Dienstag, 17. März 2020

Напомним, что автобус с людьми попал в ДТП под Киевом: «отпали колеса», фото.

Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами попал в ДТП в центре Киева: видео инцидента.

Также Politeka писала, что знаменитый певец потерял родителей и всю семью сразу после дня рождения: «Это нечестно...».